Un celebre filosofo del 900

Novecento o ', è il secolo che inizia nell'anno 1901 e termina nell'anno 2000 incluso. è il secondo secolo dell'età contemporanea,secolo caratterizzato...

Jean-Paul-Charles-Aymard Sartre (AFI: [~.pol al .ma sa.t()]; Parigi, 21 giugno 1905 – Parigi, 15 aprile 1980) è stato un filosofo, scrittore, drammaturgo e critico letterario francese, considerato uno dei più importanti rappresentanti dell'esistenzialismo, che in lui prende la forma di un umanesimo ateo in cui ogni individuo è radicalmente libero e responsabile delle sue scelte, ma in una prospettiva soggettivista e relativista. In seguito Sartre diverrà un sostenitore dell'ideologia marxista, della filosofia della prassi e, pur con dei profondi "distinguo", anche del conseguente materialismo storico. Condivise con Simone de Beauvoir la vita privata e professionale.