Vendite in cui ci si contende l acquisto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vendite in cui ci si contende l acquisto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ASTE

Significato/Curiosita : Vendite in cui ci si contende l acquisto

Rivale dei lupi, con cui questi si contendono il derby di roma. altrettanto forte è l'antagonismo verso la juventus, squadra che contende ai capitolini il... Titolo. adelaide aste – attrice italiana armando aste – alpinista italiano paul aste – slittinista e bobbista austriaco asté – comune francese asta d'aste... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Vendite in cui ci si contende l acquisto : vendite; contende; acquisto; Gli introiti delle vendite ; vendite al miglior offerente; Compravendite scambi; Arresto nelle vendite ; Il Giorgio noto conduttore di televendite ; C è quello del contende re e contundente; contende a Sèvres il primato delle porcellane; contende alla tartaruga il primato della lentezza; contende il titolo ad altre belle ragazze; Si contende va voti con la DC; Il fiscal che riduce il potere d acquisto di salari e stipendi; Un tipo d acquisto in Borsa; Un massiccio acquisto in Borsa; Tipo di acquisto in Borsa; Equivalente in denaro da pagare per un acquisto ;

