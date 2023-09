Trattiene il riso e gli spaghetti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trattiene il riso e gli spaghetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : COLAPASTA

Significato/Curiosita : Trattiene il riso e gli spaghetti

Come spaghetti o tagliatelle. a seconda del luogo, con tali termini si intendono solo prodotti alimentari derivati da farina di grano o al più riso, in... Lo scolapasta, chiamato anche colapasta e colabrodo, è un utensile che viene usato per separare i cibi dall'acqua di cottura. come dice il nome l'uso... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

