Varietà di spaghetti

Soluzione 10 lettere : VERMICELLI

O spaghetti alla chitarra o maccheroni alla chitarra sono una varietà di pasta all'uovo tipica della cucina abruzzese. per realizzare tali spaghetti si... alla chitarra o maccheroni alla chitarra sono unapasta all'uovo tipica della cucina abruzzese. per realizzare talisi... I vermicelli sono in Italia un formato di pasta di grano duro secca e lunga a sezione circolare, con diametro maggiore degli spaghetti. Se il diametro è minore si può utilizzare il termine vermicellini. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

