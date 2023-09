I saporiti spiedini di pecora della cucina abruzzese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I saporiti spiedini di pecora della cucina abruzzese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : ARROSTICINI

Significato/Curiosita : I saporiti spiedini di pecora della cucina abruzzese

Alla tradizione culinaria abruzzese. la cucina marinara si caratterizza per l'uso di pesci di taglia piccola ma molto saporiti cucinati alla brace, in pentola... Gli arrosticini (detti anche rustell', rustelle, arrustelle in diversi dialetti abruzzesi) sono spiedini di carne di pecora o di castrato, tipici dell'appennino... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

