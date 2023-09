Ricevono da un giudice la proprietà di un bene - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ricevono da un giudice la proprietà di un bene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : ASSEGNATARI

Annullamento dell'atto stesso da parte del giudice amministrativo. per la prima volta anche gli interessi legittimi pretensivi ricevono tutela, infatti, anche... Assegnato a ekaterinburg, capoluogo dell'oblast' di sverdlovsk, e gli assegnatari tengono nell'occasione del ricevimento una lezione presso la locale università... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

