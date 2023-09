Piedi dell antica poesia greca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piedi dell antica poesia greca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DATTILI

Significato/Curiosita : Piedi dell antica poesia greca

È il più antico e il più importante tipo di verso in uso nella poesia greca e latina, usato in particolar modo per la poesia epica o poesia didascalica... Uscirono fuori i dattili. cinque maschi dalla mano destra e consequenzialmente, cinque femmine dall'altra mano. in un'altra versione, i dattili vivevano sul... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Piedi dell antica poesia greca : piedi; antica; poesia; greca; I saporiti spiedi ni di pecora della cucina abruzzese; Sono in piedi per prime; Le mani e i piedi ; Passaggio a piedi d un fiume; Lo spiedi no della cucina araba; Una struttura politica tipica dell antica Grecia; Un antica città della Giordania; L antica Beozia; antica popolazione di stirpe tracia; Come l arte dell antica Persia; Un verso della poesia classica; Una poesia barbara; poesia di Leopardi; Una celebre poesia di Giovanni Pascoli; poesia di 14 versi; La cortigiana greca amata da Alessandro Magno; La personificazione del destino avverso nella mitologia greca ; La erre greca ; La esse greca ; Giganti della mitologia greca ;

Cerca altre Definizioni