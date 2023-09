Muoversi a piccoli balzi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Muoversi a piccoli balzi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : SALTELLARE

Significato/Curiosita : Muoversi a piccoli balzi

Valve della conchiglia producono flussi d'acqua che li fanno muovere a balzi. sono animali filtratori, in cui il capo non è differenziato ed il sistema... Dal saltellare animatamente su e giù e, spesso, anche con spallate casuali tra le persone sotto il palco. il nome deriva dal gioco per saltellare, il... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

