Aiuta i militari a muoversi nel buio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aiuta i militari a muoversi nel buio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VISORE

Significato/Curiosita : Aiuta i militari a muoversi nel buio

Brancolare nel buio brancolare significa avanzare a tentoni; si usa quando non si sa più cosa fare in una determinata situazione. bruciarsi i vascelli alle... Brancolarebrancolare significa avanzaretentoni; si usa quando non si sa più cosa fare in una determinata situazione. bruciarsivascelli alle... Con il termine realtà virtuale (a volte abbreviato in RV, o in VR, dall'inglese virtual reality) si identificano vari modi di simulazione di situazioni reali mediante l'utilizzo di computer e l'ausilio di interfacce appositamente sviluppate. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Aiuta i militari a muoversi nel buio : aiuta; militari; muoversi; buio; Persona che aiuta i poveri soprattutto dando loro del denaro; aiuta un saltatore; La piccola barca che aiuta le manovre nei porti; aiuta a essere ricordati; aiuta il saltatore; Biscotto secco per militari ; Le indossano i militari ; Il Corpo dei medici militari ; Un treno per soli militari ; Ex azienda che produceva velivoli militari e civili di piccole dimensioni; muoversi a piccoli balzi; muoversi a suon di musica; La capacità di un organismo di muoversi ; Consente a Harry Potter di muoversi senza essere scorto; muoversi da un luogo all altro; Per volare al buio ; È sconsigliabile farlo nel buio ; Si può avere al buio ; È sempre sconsigliabile farlo nel buio ; Tempo dopo il tramonto in cui inizia a far buio ;

Cerca altre Definizioni