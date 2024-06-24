Laura attrice Anni 60

SOLUZIONE: ADANI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Laura attrice Anni 60" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Laura attrice Anni 60". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Adani? Adani è una nota attrice italiana degli anni Sessanta, famosa per le sue interpretazioni sul grande schermo e per il suo talento recitativo. La sua carriera si distingue per ruoli memorabili e una presenza scenica affascinante, che l'ha resa un'icona del cinema di quel periodo. La sua eleganza e bravura hanno contribuito a definire un'epoca nel panorama cinematografico italiano, lasciando un'impronta indelebile nel cuore del pubblico.

Se la definizione "Laura attrice Anni 60" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Laura attrice Anni 60" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Adani:

A Ancona D Domodossola A Ancona N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Laura attrice Anni 60" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

