Macchine per il sollevamento - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : ARGANI

l'argano è una macchina che può applicare forze verticali per sollevare carichi

Altre risposte alla domanda : Macchine per il sollevamento : macchine; sollevamento; Vi sostano macchine agricole; macchine tta per spogliare le pecore; L inchiostro per le macchine fotocopiatrici; Vi corrono le macchine per sport; macchine che preparano la trama per la tessitura; Apparecchio per il sollevamento dell acqua; Permetteva il sollevamento dei dirigibili; Comprende il sollevamento pesi e la lotta; sollevamento , ribellione; Congegno di sollevamento a carrucole;

