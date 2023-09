Inespressiva spenta priva di accento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Inespressiva spenta priva di accento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ATONA

Significato/Curiosita : Inespressiva spenta priva di accento

Marmo. ad esempio: "veloce come un gatto... di marmo." detto anche di persona fredda e inespressiva. gatto di piombo espressione usata soprattutto per chi... Toniche o atone. una vocale dicesi tonica quando su di essa cade l'accento e atona quando non è accentata. le vocali sono suoni prodotti senza occlusioni al... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Inespressiva spenta priva di accento : inespressiva; spenta; priva; accento; Lo è la calce non spenta ; spenta , affievolita; La si offre spenta ; Tutt altro che spenta ; Lo è l osso priva to della carne; priva d asperità; Lo è una regione priva di corsi d acqua per scarsa piovosità; L antico precettore priva to; Il priva to che nel diritto attico denunciava chiunque commettesse un reato; Una croce con l accento ; Priva di accento ; Lo è l accento non acuto; Cambia a seconda dell accento del parlante; In linguistica carenza di accento ;

