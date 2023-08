Lo è la calce non spenta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è la calce non spenta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : VIVA

Significato/Curiosita : Lo e la calce non spenta

Materiale ottenuto, la calce viva, era poi "spenta" gettandola in vasche piene d'acqua. inizialmente adoperata nella forma di "calce aerea" (che indurisce... Titolo. viva – film del 2007 diretto da anna biller viva – film del 2015 diretto da paddy breathnach viva – ex gruppo musicale pop indiano viva! – album... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Lo è la calce non spenta : calce; spenta; Una varietà di calce donio; Scrivere in calce nome e cognome; In calce alla lettera; È in calce all assegno; Vocali in calce ; spenta , affievolita; La si offre spenta ; Tutt altro che spenta ;

