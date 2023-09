Gli oligarchi che governarono Atene nel V secolo a C - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli oligarchi che governarono Atene nel V secolo a C. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : TRENTA TIRANNI

Significato/Curiosita : Gli oligarchi che governarono atene nel v secolo a c

Più di occupare la palestina. 600 a.c. cambise i re dei persiani. durante il vi secolo a.c. gli achemenidi governarono il regno di anshan (ora nella provincia... Imperatori romani citata nella historia augusta, vedi trenta tiranni (historia augusta). trenta tiranni è il nome dato dagli storici moderni ad un regime... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

