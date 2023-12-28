Gli Anni in cui governarono Reagan e la Thatcher

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Gli Anni in cui governarono Reagan e la Thatcher' è 'Ottanta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OTTANTA

Perché la soluzione è Ottanta? Gli anni in cui Reagan e Thatcher governarono rappresentano un periodo storico caratterizzato da politiche conservatrici, riforme economiche e un forte rilancio del capitalismo. Questa epoca, comunemente chiamata Ottanta, vide l'adozione di misure che influenzarono profondamente il panorama politico e sociale di molti paesi occidentali. La presenza di queste figure simbolo di una nuova era di leadership e di cambiamenti ideologici è ancora evidente nelle trasformazioni avvenute durante quegli anni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gli Anni in cui governarono Reagan e la Thatcher". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Gli Anni in cui governarono Reagan e la Thatcher nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Ottanta

La soluzione associata alla definizione "Gli Anni in cui governarono Reagan e la Thatcher" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gli Anni in cui governarono Reagan e la Thatcher" conferma che la soluzione 'Ottanta' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Ottanta

O Otranto T Torino T Torino A Ancona N Napoli T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gli Anni in cui governarono Reagan e la Thatcher" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ottanta' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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