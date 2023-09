Formano il ricamo a festoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Formano il ricamo a festoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SMERLI

Significato/Curiosita : Formano il ricamo a festoni

pagati per il loro lavoro nel 1687. i quattro putti che reggono la corona metallica e i festoni, come pure i due angeli che reggono il sole e la luna... Della grata di ingresso, le travi in legno intagliato delle terrazze e gli smerli. gli appartamenti sono distribuiti su tre piani. nel seminterrato si trovano... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

