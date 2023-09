Un estrema difficoltà - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un estrema difficoltà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : STENTO

Significato/Curiosita : Un estrema difficolta

Grado di difficoltà si intende la valutazione della difficoltà nei vari tipi di arrampicata e nell'alpinismo. la classificazione delle difficoltà che si... Tutti morimmo a stento, su allmusic, all media network. (en) tutti morimmo a stento, su discogs, zink media. (en) tutti morimmo a stento, su musicbrainz... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un estrema difficoltà : estrema; difficoltà; estrema mente elevata; Discorso estrema mente lungo e noioso; Discorsi frivoli o estrema mente futili; estrema mente vogliosi di cibo; estrema mente chiuso in difesa; Procedere con difficoltà ; Li aspetta l esercito in difficoltà ; Infilare con difficoltà fra diversi elementi; Reso più resistente dalle difficoltà ; Non si arrende alle difficoltà ;

Cerca altre Definizioni