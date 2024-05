Difficoltà che fa soffrire

: È uno dei primi concept album in Italia. . Tutti morimmo a stento è il secondo album in studio di Fabrizio De André, pubblicato in Italia nel 1968.

Italiano: Sostantivo: stento m sing (pl.: stenti) . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. (per estensione) aggravio per la sussistenza e la sopravvivenza. Voce verbale: stento . prima persona singolare dell'indicativo presente di stentare. Sillabazione: stèn | to. Pronuncia: IPA: /'stnto/ . Etimologia / Derivazione: vedi stentare . Sinonimi: fatica, miseria, privazione, ristrezza, sforzo, sofferenza, patimento, pena, difficoltà, disagio, affanno.