Distese d acqua salata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Distese d acqua salata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : MARI

Significato/Curiosita : Distese d acqua salata

Grande distesa di acqua naturale dolce o (più raramente) salata all'interno di terre emerse. glossario internazionale di idrologia: distesa considerevole... Repubblica dei mari o mari el – repubblica della russia mari – comune del brasile mari – comune del libano mari – cittadina di cipro mari – secondo alcune... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Distese d acqua salata : distese; acqua; salata; Vaste distese geografiche; distese uniformi; distese d acqua salsa; distese sul letto; Vaste distese verdi; Affiorata a livello dell acqua ; Lo è una regione priva di corsi d acqua per scarsa piovosità; Scavato dall azione dell acqua ; Scavata dall acqua ; Vegeta sott acqua ; Un battesimo con l acqua salata ; Lo è un insalata senza olio né sale; Un insalata di frutta; Ciuffi d insalata ; Coscia di suino inglese salata e affumicata ing;

