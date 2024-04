La Soluzione ♚ Piena di speranze La definizione e la soluzione di 9 lettere: Piena di speranze. FIDUCIOSA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Piena di speranze: L'assertività (dal latino "asserere" che significa "asserire"), o asserzione (o anche affermazione di sé), è una caratteristica del comportamento umano che consiste nella capacità di esprimere in modo chiaro ed efficace le proprie emozioni e opinioni senza tuttavia offendere né aggredire l'interlocutore. Secondo gli psicologi statunitensi Alberti ed Emmons, che con Manuel J. Smith hanno reso popolare il concetto negli anni settanta, si definisce come «un comportamento che permette a una persona di agire nel proprio pieno interesse, di difendere il proprio punto di vista senza ansia esagerata, di esprimere con sincerità e disinvoltura i ... Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: L'assertività (dal latino "asserere" che significa "asserire"), o asserzione (o anche affermazione di sé), è una caratteristica del comportamento umano che consiste nella capacità di esprimere in modo chiaro ed efficace le proprie emozioni e opinioni senza tuttavia offendere né aggredire l'interlocutore. Secondo gli psicologi statunitensi Alberti ed Emmons, che con Manuel J. Smith hanno reso popolare il concetto negli anni settanta, si definisce come «un comportamento che permette a una persona di agire nel proprio pieno interesse, di difendere il proprio punto di vista senza ansia esagerata, di esprimere con sincerità e disinvoltura i ... fiduciosa m pl femminile di fiducioso Sillabazione fi | du | ció | sa Etimologia / Derivazione vedi fiducioso Sinonimi speranzosa, sicura, ottimista, serena, tranquilla, confidente

fidente

(per estensione) fedele Contrari diffidente, sfiduciata, delusa, dubbiosa, sospettosa, diffidente, scettica Altre Definizioni con fiduciosa; piena; speranze; Una città sempre piena di turisti; Piena di difficoltà; Piena di sconforto; Un rifiuto che non lascia speranze; Si dice di speranze deboli;

FIDUCIOSA

