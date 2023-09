Altro nome dato ai noccioli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Altro nome dato ai noccioli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OSSI

Significato/Curiosita : Altro nome dato ai noccioli

Neutroniche pulsate poste all'esterno del nocciolo. i noccioli solidi e pieni erano conosciuti come noccioli "christy" dal nome del fisico teorico robert christy... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ossi (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento sardegna è priva o carente di note e... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Altro nome dato ai noccioli : altro; nome; dato; noccioli; Andare altro ve; Messi in un altro luogo; Ha gli stessi connotati di un altro ; Lavorano fra un atto e l altro ; Tutt altro che fiacca; Precede un nome malfamato; Delitto in nome della libertà; Fenome no di origine nervosa; Il nome del primo re d lsraele; Il nome di Breznev; Fu fondato da Pio XIll nel 1942; Lo stesso che andato ; Di sapore aspro come un vino andato a male; È comandato da un colonnello; Un soldato specializzato in costruzioni; noccioli na americana; Frutti caratterizzati da noccioli grossi e lisci; Hanno grossi noccioli lisci; Nei noccioli ; Il frutto dai noccioli grossi e lisci;

