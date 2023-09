Acronimo dell Associazione Milanese del Calcio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Acronimo dell Associazione Milanese del Calcio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : AMC

Significato/Curiosita : Acronimo dell associazione milanese del calcio

Vicenza per i primi cinquant'anni, dall'acronimo della denominazione ufficiale di allora associazione del calcio in vicenza) inaugurò il 12 febbraio... amc (originariamente acronimo di american movie classics) è una emittente televisiva via cavo statunitense, parte dei pacchetti base dei principali fornitori... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

