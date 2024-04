La Soluzione ♚ Lo e l acronimo La definizione e la soluzione di 5 lettere: Lo e l acronimo. SIGLA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lo e l acronimo: La sigla è la lettera iniziale di una parola o l'insieme delle lettere iniziali delle parole che compongono una denominazione, utilizzata per comodità come abbreviazione, specialmente riferita a un'associazione, un'azienda o un ente. Sostantivo Significato e Curiosità su: La sigla è la lettera iniziale di una parola o l'insieme delle lettere iniziali delle parole che compongono una denominazione, utilizzata per comodità come abbreviazione, specialmente riferita a un'associazione, un'azienda o un ente. sigla ( approfondimento) f sing (pl.: sigle) contrazione di uno o più parole, in genere composte dalle loro prime lettere C.R.I. è la sigla della Croce Rossa Italiana (diritto) marchio di registrazione di una practica (per estensione) breve motivo musicale che apre o chiude una trasmissione radio-televisiva Sillabazione sì | gla Pronuncia IPA: /'sigla/ Etimologia / Derivazione deriva dalla latino tardo sigla cioè "abbreviature", ed è la contrazione della parola singula (littera) ossia "singoli segni", perché costituita da singole lettere Sinonimi acronimo, abbreviazione Parole derivate siglare Altre Definizioni con sigla; acronimo; Apporre un segno per visto; Mettere a segno un gol; Acronimo dell Associazione Milanese del Calcio; Acronimo dell Azienda Regionale Sarda Trasporti; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Lo e l acronimo

SIGLA

S

I

G

L

A

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Lo e l acronimo' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.