Acronimo di Away From Keyboard - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Acronimo di Away From Keyboard. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : AFK

Significato/Curiosita : Acronimo di away from keyboard

i nomi d'arte di un autore, traducibile nell'uso in italiano con il termine latino alias. afk: sigla dell'inglese away from keyboard ("lontano dalla... A questo titolo corrispondono più voci, di seguito elencate. questa è una pagina di disambiguazione; se sei giunto qui cliccando un collegamento, puoi... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Acronimo di Away From Keyboard : acronimo; away; from; keyboard; acronimo di fusiform face area; acronimo che indica un camion di notevoli dimensioni; Un acronimo finanziario; Un acronimo del basket statunitense; La copia conoscenza dell acronimo CCN; L amico immaginario del naufrago di Cast away ; È inaspettato in un film con Anne Hathaway ; Hathaway attrice; _ away , con Tom Hanks; __ away , film con Tom Hanks; Un from boliere dell antico esercito romano; __ from m, psicanalista, autore di Avere o essere;

Cerca altre Definizioni