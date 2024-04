La Soluzione ♚ La ignora chi è attivo La definizione e la soluzione di 4 lettere: La ignora chi è attivo. NOIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su la ignora chi e attivo: La noia (termine derivato, come quello francese di ennui, dal latino in odio e ripreso probabilmente dal provenzale noja, enoja, enueg) è uno stato psicologico di demotivazione, temporanea o duratura, nata dall'assenza di azione, dall'ozio o dall'essere impegnato in un'attività sostenuta da stimoli che si recepiscono come ripetitivi o monotoni o, comunque, contrari a quelli che si reputano più confacenti alle proprie inclinazioni e capacità. Quando la noia assume le proporzioni di una sensazione più accentuata e dolorosa si parla di tedio (dal latino taedium derivato da taedere, sentire noia). Altre Definizioni con noia; ignora; attivo; Non divertirsi; Fissazione morbosa; Li ha chi ignora le cose evidenti; Li ignora l egoista; Rendono attivo l ottico; Attivo energico; Cerca altre soluzioni cruciverba

