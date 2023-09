È uguale all originale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È uguale all originale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : COPIA

Significato/Curiosita : E uguale all originale

e uguali (leu) è stata una lista elettorale italiana di centro-sinistra e sinistra nata dall'alleanza tra i partiti articolo uno, sinistra italiana e... Titolo. copia e incolla copia anastatica copia conforme copia conforme all'originale copia per conoscenza copia per conoscenza nascosta copia di sicurezza... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : È uguale all originale : uguale; originale; Non uguale ma quasi; I composti chimici con una formula uguale ma una diversa struttura molecolare; Molto simile a persino e di uguale significato; Ha la poppa uguale alla prua; Con quale vale uguale ; Sono uguali all originale ; La copia di un documento originale ; Sono simili all originale ; Si ricavano dall originale ; Il dubbio amletico originale : To be ing;

Cerca altre Definizioni