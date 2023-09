Trattenere il fiato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trattenere il fiato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : APNEA

Significato/Curiosita : Trattenere il fiato

Poco tempo, può vedere normalmente sott'acqua e non ha problemi a trattenere il fiato per un periodo molto lungo (almeno per 15 minuti). inoltre ha poteri... Progetto di riferimento. l'apnea è stata la prima forma d'immersione praticata dall'uomo. la possibilità di immergersi in apnea si fonda sull'adattamento... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Trattenere il fiato : trattenere; fiato; Li fa trattenere la paura; Intrattenere con scherzi e umorismo; Che non si possono trattenere come gli scoppi di risa; Non si può mai trattenere troppo a lungo; trattenere liquidi o odori; Strumento a fiato dal suono grave; Suonatore di uno strumento a fiato ; Quelle a bocca sono strumenti musicali a fiato ; fiato soffio; Strumenti a fiato simili alle trombe;

Cerca altre Definizioni