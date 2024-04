La Soluzione ♚ Sono proverbiali dormiglioni La definizione e la soluzione di 5 lettere: Sono proverbiali dormiglioni. GHIRI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Sono proverbiali dormiglioni: Bianchi’’: allenatore dell'accademia blu. padre di loris. pentola: gatto dormiglione di gaston champignon e mascotte della squadra. pentola ha un figlio chiamato... Il ghiro (Glis glis Linnaeus, 1766) è un roditore appartenente alla famiglia Gliridae; è l'unica specie del genere Glis. Altre Definizioni con ghiri; sono; proverbiali; dormiglioni; Sono causa di sfuriate; Sono quelli che comandano; Sono sempre in pace; L isola greca dei proverbiali vasi; Detti proverbiali;

