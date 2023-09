Scrisse il romanzo Le confessioni di un italiano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scrisse il romanzo Le confessioni di un italiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : NIEVO

Significato/Curiosita : Scrisse il romanzo le confessioni di un italiano

scrisse diverse novelle e romanzi, tra cui le confessioni di un italiano, che è considerato una delle opere più importanti del risorgimento italiano:... Ippolito nievo (padova, 30 novembre 1831 – mar tirreno, 4 marzo 1861) è stato uno scrittore, patriota e militare italiano. seguace delle idee di giuseppe... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

