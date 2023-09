Al ritorno è bene non averle nel sacco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Al ritorno è bene non averle nel sacco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : PIVE

Significato/Curiosita : Al ritorno e bene non averle nel sacco

ritorno all'isola che non c'è (return to never land) è un film d'animazione del 2002 diretto da robin budd e donovan cook. è prodotto dai disneytoon studios... Con le pive nel sacco è un'espressione italiana, spesso utilizzata in congiunzione con forme verbali predefinite, come nelle frasi «ritornare, rimanere... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

