Si ripete ponendo un dilemma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si ripete ponendo un dilemma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : AUT

Significato/Curiosita : Si ripete ponendo un dilemma

Risolvere questo dilemma, dopo il funerale di clara, il dottore sale sul tardis e parte nel futuro. nello stesso punto del cimitero, un secolo dopo, una... aut-aut (in danese: enten-eller) è un'opera del filosofo danese søren kierkegaard che tratta ed esplora le prime due modalità esistenziali: la vita estetica... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

