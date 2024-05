Significato della soluzione per: Le particelle base nella filosofia di leucippo

Concepito come l'unità più piccola e indivisibile della materia secondo la dottrina atomistica dei filosofi greci Leucippo, Democrito ed Epicuro, e teorizzato su base scientifica all'inizio del XIX secolo, verso la fine dell'Ottocento, con la scoperta dell'elettrone, fu dimostrato che l'atomo è composto da particelle subatomiche (oltre all'elettrone, il protone e il neutrone). Gli atomi si aggregano frequentemente in unità stabili dette molecole che caratterizzano molte sostanze. L'atomo (dal greco tµ átomos: indivisibile) è la struttura nella quale la materia è organizzata in unità fondamentali che costituiscono gli elementi chimici.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: atomi m pl . (chimica), (fisica) plurale di atomo. Sillabazione: à | to | mi. Etimologia / Derivazione: vedi atomo . Sinonimi: (per estensione): briciole, corpuscoli.