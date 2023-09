In genere lo si precisa parlando del dove e del come - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In genere lo si precisa parlando del dove e del come. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : QUANDO

Significato/Curiosita : In genere lo si precisa parlando del dove e del come

Aggregati sulla base di una regola precisa. solo durante il concilio di troyes del 1129 essi assunsero una regola, come era consuetudine per gli ordini monastici... Riferimento. «dimmi quando tu verrai; dimmi quando quando quando; e baciandomi dirai: "non ci lasceremo mai"» quando quando quando è un brano musicale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

