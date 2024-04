La Soluzione ♚ Ciò che si afferma parlando La definizione e la soluzione di 7 lettere: Ciò che si afferma parlando. ASSERTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Cio che si afferma parlando: assert.h è il file di intestazione della libreria standard del C che implementa il sistema di asserzione, definendo la macro assert(). Tale macro può essere utilizzata per verificare e controllare l'eventuale verificarsi di casi "impossibili" nel programma. Sostantivo Significato e Curiosità su: assert.h è il file di intestazione della libreria standard del C che implementa il sistema di asserzione, definendo la macro assert(). Tale macro può essere utilizzata per verificare e controllare l'eventuale verificarsi di casi "impossibili" nel programma. asserto m sing (pl.: asserti) (filosofia) enunciato che risponde o pretende di rispondere a verità; affermazione convinta, asserzione Fino al giorno d'oggi, io sono arrivato al punto che tu, Pepè Alletto, debolissimo uomo, puoi dire a me, Ciro Coppa, così: " Ciro, io sostengo che tu sei un vigliacco! ". - Non ridere, imbecille! - Se mi dicessi così, io, guarda, forse in prima impallidirei un po', stringerei le pugna per contenermi, chiuderei gli occhi, inghiottirei; poi, dominato l'impeto, ti risponderei con la massima calma e con garbo anche: " Caro Pepé, ti sembro un vigliacco Ragioniamo, se non ti dispiace, codesto tuo asserto " (Luigi Pirandello, Il turno) Sillabazione as | sèr | to Pronuncia IPA: /as'srto/ Etimologia / Derivazione dal latino tardo adsertus, participio passato di adserere (vedi adsero) "dichiarare, asserire", composto di ad "a" e serere (vedi sero) "intessere, intrecciare" Sinonimi asserzione, affermazione Parole derivate assertore, assertorio Termini correlati asseverazione Altre Definizioni con asserto; afferma; parlando; Fautori di un principio; Afferma a New York; Cosi afferma madame; Si mastica parlando; Disorientarsi parlando: perdere del discorso; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Ciò che si afferma parlando

ASSERTO

A

S

S

E

R

T

O

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Ciò che si afferma parlando' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.