Fiume che nasce dal Tibet - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : INDO

Significato/Curiosita : Fiume che nasce dal tibet

Giallo il terzo fiume più grande del paese. il fiume nasce nella provincia del qinghai sull'altopiano del tibet e attraversa altre sei province e due regioni... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi indo (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento fiumi non cita le fonti necessarie o... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

