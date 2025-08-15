Indoeuropea

Anna Spiotta | 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 100 lettere per la definizione 'Indoeuropea' è 'Ariana con Indoeuropea Ci Si Riferisce Alla Famiglia Linguistica E Culturale Originaria Delle Popolazioni Indo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARIANA Con Indoeuropea ci si riferisce alla famiglia linguistica e culturale originaria delle popolazioni indo

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Indoeuropea nei cruciverba: la soluzione di 100 lettere è Ariana con Indoeuropea Ci Si Riferisce Alla Famiglia Linguistica E Culturale Originaria Delle Popolazioni Indo

La soluzione associata alla definizione "Indoeuropea" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ariana con Indoeuropea Ci Si Riferisce Alla Famiglia Linguistica E Culturale Originaria Delle Popolazioni Indo'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Indoeuropea
  • Risposta: ARIANA CON INDOEUROPEA CI SI RIFERISCE ALLA FAMIGLIA LINGUISTICA E CULTURALE ORIGINARIA DELLE POPOLAZIONI INDO
  • Lunghezza: 100 lettere
  • Schema parole: 9-11-2-2-9-4-8-11-1-9-10-5-11-4
  • Schema utile: A____________ ___________ __ __ _________ ____ ________ ___________ _ _________ __________ _____ ___________ ____
  • Inizia con: A
  • Finisce con: O

Le 100 lettere della soluzione

A Ancona
R Roma
I Imola
A Ancona
N Napoli
A Ancona
-
-
-
-
C Como
O Otranto
N Napoli
 
I Imola
N Napoli
D Domodossola
O Otranto
E Empoli
U Udine
R Roma
O Otranto
P Padova
E Empoli
A Ancona
 
C Como
I Imola
 
S Savona
I Imola
 
R Roma
I Imola
F Firenze
E Empoli
R Roma
I Imola
S Savona
C Como
E Empoli
 
A Ancona
L Livorno
L Livorno
A Ancona
 
F Firenze
A Ancona
M Milano
I Imola
G Genova
L Livorno
I Imola
A Ancona
 
L Livorno
I Imola
N Napoli
G Genova
U Udine
I Imola
S Savona
T Torino
I Imola
C Como
A Ancona
 
E Empoli
 
C Como
U Udine
L Livorno
T Torino
U Udine
R Roma
A Ancona
L Livorno
E Empoli
 
O Otranto
R Roma
I Imola
G Genova
I Imola
N Napoli
A Ancona
R Roma
I Imola
A Ancona
 
D Domodossola
E Empoli
L Livorno
L Livorno
E Empoli
 
P Padova
O Otranto
P Padova
O Otranto
L Livorno
A Ancona
Z Zara
I Imola
O Otranto
N Napoli
I Imola
 
I Imola
N Napoli
D Domodossola
O Otranto

La soluzione 'Ariana con Indoeuropea Ci Si Riferisce Alla Famiglia Linguistica E Culturale Originaria Delle Popolazioni Indo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Indoeuropea". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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