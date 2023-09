Fenomeno di origine nervosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fenomeno di origine nervosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : TIC

Significato/Curiosita : Fenomeno di origine nervosa

Risulta più opportuno non parlare di "soggetto anoressico" ma di "soggetto affetto da anoressia nervosa". l'anoressia nervosa è comunemente considerata una... tic toc è una commedia del 2023 per la regia di davide scovazzo. il film con éva henger e maurizio mattioli, vede il debutto come attore di commedie di... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Fenomeno di origine nervosa : fenomeno; origine; nervosa; Come il fenomeno che non può tornare indietro; fenomeno di culto di personalità dello spettacolo; Stadi iniziali di un fenomeno ; Oscurato come per un fenomeno astronomico; Ultimo fenomeno solare della giornata; Danza d origine cubana; Popolo della Crimea d origine turca; L origine di un vocabolo; Imponente cane da difesa di origine spagnola; Musica religiosa di origine afroamericana ing; Una contrazione nervosa ; Contrazione nervosa ; Che procura tensione nervosa ; Tirata e un po nervosa ; nervosa , angosciata;

