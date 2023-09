Faceva le pulizie nel maniero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Faceva le pulizie nel maniero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FANTESCA

Significato/Curiosita : Faceva le pulizie nel maniero

La fantesca che porge una lettera è un dipinto a olio su tela (90,2x78,7 cm) di jan vermeer, databile al 1667 circa e conservato nella frick collection...

