La definizione e la soluzione di 12 lettere: Cencio per le pulizie. STROFINACCIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Lo strofinaccio, (detto canovaccio quando è fatto di canapa) è uno straccio usato per pulire o asciugare strofinando. strofinaccio da cucina o asciugapiatti, telo da cucina, è un telo di cotone o lino a trama grossa che si utilizza per asciugare le stoviglie e gli altri utensili da cucina. Solitamente è dotato di un occhiello per appenderlo a un gancio. Viene spesso chiamato in modo diverso nelle diverse regioni, ad esempio burazzo in Emilia-Romagna e asciughino in Toscana. Nelle Marche (esclusa la provincia di Pesaro-Urbino in cui rimane il termine "strofinaccio") prende invece il nome di sparrone. Nel campano è comunemente chiamato ...

strofinaccio m sing (pl.: strofinacci)

straccio o panno, in genere robusto ma di fattura povera, destinato a lavori di pulitura all'interno di edifici

Sillabazione

stro | fi | nàc | cio

Pronuncia

IPA: /strofi'natto/

Etimologia / Derivazione

da strofinare, dal longobardo straufinon

Sinonimi

straccio, cencio

(regionale) pezza

Termini correlati

cucina, pulizie, pulire, strofinare

Varianti