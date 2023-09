Un esperto in rimedi naturali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un esperto in rimedi naturali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ERBORISTA

Significato/Curiosita : Un esperto in rimedi naturali

L'uso di tecniche e di rimedi di diversa natura, oppure attraverso l'adozione di stili di vita sani e in armonia con i "ritmi naturali". le pratiche naturopatiche... Precedentemente il titolo di erborista consisteva in un diploma universitario (dapprima annuale poi biennale). ^ sito della federazione erboristi italiani e. campanini... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

