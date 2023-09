Le correnti che portano l aliante in quota - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le correnti che portano l aliante in quota. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : ASCENSIONALI

Significato/Curiosita : Le correnti che portano l aliante in quota

Tedeschi. le vie vicino alle spiagge portano ancora il nome delle unità che vi combatterono e occasionali paletti ricordano gli scontri più importanti. in luoghi... Ovviamente anche sul sollevamento orografico. il fenomeno delle correnti ascensionali è particolarmente utile per il volo a vela e il volo libero, ma può risultare... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Le correnti che portano l aliante in quota : correnti; portano; aliante; quota; Il libretto del correnti sta; Lo diviene la più bella tra le concorrenti ; Competitori concorrenti ; Rilasciati dal correnti sta; Necessari occorrenti ; I domenicani lo portano bianco; Si portano sopra o sotto il ginocchio; Si apportano modificando; Comportano interessi; Si portano in spalla; Aeroplano aliante per D Annunzio; Ammaliante come una sirena; L atterrare dell aliante ; Una quota del capitale sociale; quota titoli tecnologici; Sono lontane in alta quota ; Portarsi in quota ; Riprendere quota ;

Cerca altre Definizioni