Corone per regine - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : DIADEMI

Significato/Curiosita : Corone per regine

Al patrimonio di regalie inglesi. le regine consorti, mogli dei re inglesi, tradizionalmente indossavano la corona di maria di modena, moglie di giacomo... Costa diadema è una nave da crociera della compagnia genovese costa crociere. al suo completamento fu la nave più grande mai costruita battente bandiera... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

