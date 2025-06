La città francese dell editto di Enrico IV nei cruciverba: la soluzione è Nantes

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La città francese dell editto di Enrico IV' è 'Nantes'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NANTES

Nantes.

Perché la soluzione è Nantes? NANTES è una città francese situata sulla Loira, nota per la sua ricca storia e il ruolo nel Medioevo. Fu anche sede dell'Editto di Enrico IV, un documento importante che garantì libertà e tolleranza religiosa in Francia. Oggi, Nantes rappresenta un crocevia culturale e storico, simbolo di progresso e tradizione, e si distingue per il suo patrimonio e innovazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Fu la capitale della BretagnaLa città francese famosa per l editto di Enrico IVLa città francese del famoso editto di Enrico IVEnrico IV vi promulgò un famoso editto

N Napoli

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

S Savona

E R D P T O O O C E P L M E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PORTO EMPEDOCLE" PORTO EMPEDOCLE

