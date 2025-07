Tim Burton produsse quello Before Christmas ing nei cruciverba: la soluzione è Nightmare

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Tim Burton produsse quello Before Christmas ing' è 'Nightmare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NIGHTMARE

Curiosità e Significato... La parola Nightmare è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Nightmare.

Perché la soluzione è Nightmare? NIGHTMARE indica un sogno spaventoso o disturbante che può provocare paura o ansia. È spesso associato a immagini inquietanti o a pensieri negativi durante il sonno. Nel contesto di un film come Nightmare Before Christmas, richiama l'atmosfera cupa e sovrannaturale della storia, rendendo il termine perfetto per descrivere un incubo ricco di emozioni intense e mistero.

N Napoli

I Imola

G Genova

H Hotel

T Torino

M Milano

A Ancona

R Roma

E Empoli

