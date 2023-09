Un alto e allungato bicchiere a calice - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un alto e allungato bicchiere a calice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FLUTE

Significato/Curiosita : Un alto e allungato bicchiere a calice

Lunghi fino a 10 cm e solitari, presenti nelle zone terminali e nelle ascelle dei vari rami. il calice è di forma allungata e composto da 5 sepali a lobi saldati;... Direttamente alla voce giusta. vedi anche le voci che iniziano con o contengono il titolo. flute o fluyt – tipo di veliero flûte – tipo di bicchiere... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un alto e allungato bicchiere a calice : alto; allungato; bicchiere; calice; Incita chi spinge verso l alto ; Un alto corridoio; alto piano iberico; Sono letti sempre in alto ; Guarda sempre tutti i propri attori dall alto in basso; Gli indigeni neozelandesi dalla pelle chiara e il viso allungato ; Mammifero africano dei Tubulidentati con muso allungato ; Un mobile basso e allungato ; Primate dal muso allungato ; Teso, allungato ; bicchiere usato per brindare; Resa allegra da un bicchiere di troppo; Il vino passato dalla bottiglia al bicchiere ; Un bicchiere col gambo; Risalgono in gruppo il bicchiere ; Nel calice con le bollicine; Ha il corpo a calice ; Nei fiori sono gli involucri non differenziati in calice e corolla; Formano il calice del fiore; Il sacro calice usato da Gesù durante l Ultima Cena;

