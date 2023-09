Supporto per bottiglie di vino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Supporto per bottiglie di vino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : CANTINETTA

Significato/Curiosita : Supporto per bottiglie di vino

Che un privato o il titolare di ristorante o di enoteca destina alla corretta conservazione del vino (in botti, bottiglie o altri recipienti) prima del... Un allarme h24 e, in ordine di puntata, una macchina sottovuoto, due cantinette per vini, una lavastoviglie e attrezzature initial. nel sesto episodio... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Supporto per bottiglie di vino : supporto; bottiglie; vino; supporto galleggiante per arti superiori; supporto per tende; Un supporto di memoria; Il supporto della pallina da golf; supporto piatto e ampio spesso metallico; La teca con le bottiglie DOC; bottiglie tte per oliere; bottiglie per il picnic; Formato per bottiglie di vino da 27 litri; Hanno la bottega piena di bottiglie e di fiaschi; Di sapore aspro come un vino andato a male; Rovino se catastrofiche; vino da aperitivi; Tipico vino sardo; Il vino in ebollizione;

Cerca altre Definizioni