Formato per bottiglie di vino da 27 litri - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : PRIMAT

Significato/Curiosita : Formato per bottiglie di vino da 27 litri

Febbraio 2009). immagini di bottiglie, su vinoinrete.it. colore del vetro, su diwinetaste.com. bruni glass - bottiglie vino (pdf) [collegamento interrotto]... In enologia, la primat (dal latino galloromano "primate", il primato, di prim'ordine) è una bottiglia di vetro equivalente a trentasei bottiglie da 0,75... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

