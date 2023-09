Lo stesso che sbagliato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo stesso che sbagliato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ERRATO

Significato/Curiosita : Lo stesso che sbagliato

Il giorno sbagliato, su allmovie, all media network. (en) il giorno sbagliato, su rotten tomatoes, flixster inc. (en) il giorno sbagliato, su metacritic... Altro luogo appropriato in genere non ci si limita a sostituire il foglio errato con una sua versione corretta; infatti chi ne ha già letta la prima versione... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Lo stesso che sbagliato : stesso; sbagliato; Lo stesso che coetaneo; Lo stesso che lenti; Ci va chi perde il controllo di se stesso ; Vuol dire lo stesso ; Pretende molto da se stesso e dagli altri; Tutt altro che sbagliato ; Se non toma è sbagliato ; sbagliato ; In modo sbagliato ; Come dire sbagliato ;

