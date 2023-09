Spiffera dalle fessure - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spiffera dalle fessure. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ARIA

Significato/Curiosita : Spiffera dalle fessure

Resistente agli agenti atmosferici o connesse tra loro senza lasciare eccessive fessure. poiché le cassette devono poter essere riutilizzate in stagioni successive... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi aria (disambigua). l'aria è una miscela di sostanze aeriformi (gas e vapori) che costituisce... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

