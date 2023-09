Di sapore aspro come un vino andato a male - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Di sapore aspro come un vino andato a male. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ACETOSO

Significato/Curiosita : Di sapore aspro come un vino andato a male

come additivo è limitato a 150 mg/l. l'acido butirrico induce un difetto, creato da batteri, che può far odorare un vino di camembert andato a male o... L'acetosa (rumex acetosa l., 1753) o erba brusca ed anche acetosa di pecora è una pianta erbacea, infestante, perenne della famiglia delle poligonacee... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Di sapore aspro come un vino andato a male : sapore; aspro; come; vino; andato; male; Dà sapore alla giardiniera; Di sapore sgradito al massimo; Di ottimo sapore ; sapore inclinazione o eleganza; Dissapore screzio; Ha un succo aspro ; aspro e pungente come il fumo di legna; Leggermente aspro ; Un aspro agrume; aspro all inizio; Uno sportivo come Sergio Parisse; Confuso come può esserlo un ragionamento; Il novo ebbe come iniziatore Cavalcanti; Animali come i maiali; Necessarie come le cautele con cui è bene procedere; Rovino se catastrofiche; vino da aperitivi; Tipico vino sardo; Il vino in ebollizione; vino rosso prodotto in Piemonte; È comandato da un colonnello; Il vino andato a male; Mandato giù dalla bocca all esofago; Operazione di arresto per cui serve un mandato ; La negligenza del trasandato ; Si cerca al male ; È male allevarle in seno; Animale tti acquatici; Si grida facendosi male ; Un indumento informale ;

Cerca altre Definizioni